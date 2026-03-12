L’isola dei ricordi l’anno zero della Germania

Amrum è un’isola di 20 chilometri quadrati nel Mare del Nord, situata lungo la costa tedesca rivolta verso la Danimarca. Tra le Isole Frisone, è stata il luogo dove l’ancora dodicenne Hark ha vissuto un’esperienza significativa. La sua storia si inserisce in un contesto di ricordi e di un passato che ha segnato la regione. La narrazione si concentra su eventi e figure legate a questa zona.

20 km2 di terra nel Mare del Nord, lungo la costa tedesca che protende verso la Danimarca: Amrum, una delle Isole Frisone, è stata l’eden in cui l’ancora dodicenne Hark Bohm ha trascorso gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale prima di tornare ad Amburgo. Bohm – che è l’autore di L’isola dei ricordi, il nuovo film di Fatih Akin – è stato una figura costante del nuovo cinema tedesco: sceneggiatore e regista (Nordsee ist Mordsee tra gli altri), attore per Fassbinder e Kluge ma non solo, tra i fondatori della Filmverlag der Autoren, docente: insomma una di quelle personalità che forse è più facile conoscere che spiegare. Amburghese,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «L’isola dei ricordi», l’anno zero della Germania Articoli correlati Dal 12 marzo al cinema “L’isola dei ricordi” di Fatih AkinL’Isola dei ricordi (Amrum) un film di Hark Bohm realizzato da Fatih Akin con Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Lisa Hagmeister, Kian Köppke, Lars... L'isola dei ricordi, recensione: la guerra vista da un bambino nel dramma di Fatih AkinDelicato, poetico, suggestivo il racconto degli ultimi giorni di guerra filtrato attraverso l'esperienza di un ragazzino che lotta per esaudire i... La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT Contenuti utili per approfondire L'isola dei ricordi l'anno zero della... Temi più discussi: L'isola dei ricordi (2025) di Fatih Akin - Recensione; L’isola dei ricordi di Fatih Akin - Close-up; Fatih Akin, il mio film sulla Germania nazi parla del capitalismo di oggi; L’isola dei ricordi. L’isola dei ricordi, Fatih Akin e la guerra ‘a distanza’Presentato in anteprima mondiale durante il Festival di Cannes del 2025, L'isola dei ricordi di Fatih Akin arriva al cinema - grazie a Bim Distribution, a ... ciakmagazine.it L'isola dei ricordi, intervista a Faith Akin: È una storia del 1945 in cui l'Europa di oggi può trovare un riflessoL'Isola dei Ricordi, dal 12 marzo in sala distribuito da BIM, è un film ispirato all'infanzia del regista e sceneggiatore Hark Bohm ed è un racconto di formazione con protagonista un bambino figlio di ... comingsoon.it Buonasera A tutti Avrei bisogno di un vostro aiuto Ho un cliente che percepisce pensione in Italia e anche una pensione estera ( Germania) In dichiarazione dei redditi vado ad inserire la somma degli accrediti ricevuti dalla Germania nell’anno per dichiarali in - facebook.com facebook A Schwanau, in Germania, per la Cerimonia di Consegna della prima fresa italiana della Torino-Lione che servirà per lo scavo del tunnel in territorio italiano, al cantiere di Chiomonte. x.com