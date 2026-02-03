L’isola di Amrum diventa teatro di un film che racconta gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Dal 12 marzo al cinema “L’isola dei ricordi” di Fatih Akin porta sul grande schermo la storia di Nanning, un ragazzino di dodici anni che si trova a dover affrontare una realtà difficile per aiutare sua madre. La pellicola segue il suo percorso di crescita in un momento di grande caos e perdita, sullo sfondo di un’isola tedesca che sembra quasi un mondo a parte.

L’Isola dei ricordi (Amrum) un film di Hark Bohm realizzato da Fatih Akin con Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Lisa Hagmeister, Kian Köppke, Lars Jessen, Detlev Buck, Jan Georg Schütte con la partecipazione straordinaria di Matthias Schweighöfer e con Diane Kruger SINOSSI Negli ultimi, difficili, giorni della Seconda Guerra Mondiale, sull’isola tedesca di Amrum, il dodicenne Nanning intraprende un commovente e coraggioso percorso di crescita per aiutare la madre. Tra le onde, la sabbia e il silenzio, la sua infanzia si intreccia con la durezza del dopoguerra e con la fragile bellezza di un’umanità che tenta di sopravvivere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

L'ISOLA DEI RICORDI (2026) trailer italiano del film di Fatih Akin con Diane Kruger

