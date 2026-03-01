Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso nelle ultime ore dei video che documentano gli attacchi militari contro obiettivi iraniani. Nei filmati si vedono il lancio di missili e il decollo di aerei coinvolti nelle operazioni. Le immagini mostrano le azioni condotte dagli Stati Uniti per colpire le strutture di sicurezza del regime iraniano.

Nelle scorse ore, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso dei video che mostrano il lancio di missili e il decollo di jet per lanciare attacchi con cui smantellare l’apparato di sicurezza del regime iraniano. Le riprese aeree in bianco e nero mostrano quello che sembra essere un drone su una pista di atterraggio, una torre radar, una batteria missilistica e un complesso di edifici. Tutti questi obiettivi sono stati colpiti da quelle che sembrano essere bombe o missili, seguite da grandi esplosioni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco all'Iran, in un video gli obiettivi militari colpiti dagli Usa

