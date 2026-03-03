Quali sono gli obiettivi sensibili in Italia in allerta massima dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran

In Italia, l’allerta sicurezza è stata elevata al massimo livello in seguito agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran. Sono stati intensificati i controlli su più di 28.000 punti sensibili, tra cui infrastrutture, centrali di comunicazione e luoghi pubblici. Le autorità monitorano costantemente la situazione per prevenire eventuali minacce o attacchi.

Dopo i raid di Israele e Usa in Iran, l'Italia alza l'allerta sicurezza: rafforzata la vigilanza su oltre 28mila obiettivi sensibili. Monitorate ambasciate, consolati e luoghi di culto, ma anche manifestazioni, siti web e social per prevenire minacce.