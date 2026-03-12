L’Iran ha dichiarato che nulla passerà nello Stretto di Hormuz, colpendo tre navi cargo in due raid rivendicati. Teheran ha annunciato inoltre che il prezzo del greggio potrebbe salire a 200 dollari. Gli Stati Uniti si sono detti pronti a intervenire anche sui porti civili della zona. La situazione rimane tesa e di elevata tensione.

La promessa del regime iraniano di impedire «a un singolo litro di petrolio di passare attraverso lo Stretto di Hormuz» è stata preceduta dagli attacchi contro tre navi. A rivelare l’aggressione nel corridoio strategico è stata l’agenzia che monitora la sicurezza marittima, la United Kingdom maritime trade operations (Ukmto): senza fornire dettagli sulla nazionalità, ha comunicato che tre imbarcazioni sono state colpite da «proiettili sconosciuti». Nel corso della giornata è emerso che due delle navi colpite sono di proprietà thailandese e greca, mentre il mistero riguarda l’origine della terza nave. A detta dei pasdaran sarebbe israeliana, ma secondo diversi media sono stati registrati lievi danni su una nave giapponese ancorata nel Golfo Persico, distante circa 97 km dallo Stretto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Iran mina Hormuz: «Non passerà nulla». Colpite tre navi cargo

Articoli correlati

Stretto di Hormuz, colpite tre navi cargo. L'Iran: "Il mondo si prepari ai 200 dollari al barile". E Madrid ritira l'ambasciatore da IsraeleArabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani, pioggia di droni in tutto il Golfo.

Iran, il figlio del presidente: “Mojtaba Khamenei ferito ma sta bene”. Colpite due navi cargo nello Stretto di HormuzQuattro persone sono rimaste ferite a causa di due droni che sono caduti nei pressi dell’aeroporto internazionale di Dubai.

Contenuti utili per approfondire Iran mina

Temi più discussi: L'Iran mina lo Stretto di Hormuz (e il dilemma di Trump); L'equazione di Hormuz. Il maxi rilascio di riserve petrolifere vale zero se Teheran mina lo Stretto; Mine iraniane nel Golfo, come funzionano e perché spaventano Trump; La chiusura dello Stretto di Hormuz è senza precedenti.

Guerra, l’Iran mina lo Stretto di Hormuz: una decina di ordigni in mare, la riapertura si complicaL'Iran ha dislocato una decina di mine nello Stretto di Hormuz, una scelta che probabilmente complicherà la riapertura del canale, fondamentale per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto. msn.com

L'equazione di Hormuz. Il maxi rilascio delle riserve petrolifere vale zero se Teheran mina lo StrettoAccordo all'Aie sul più grande rilascio della storia, 400 milioni di barili. Basteranno a coprire un mese d'offerta dal Golfo. Ma lo Stretto minato (Trump ... huffingtonpost.it

L’ #Iran mina lo Stretto di #Hormuz: una decina di ordigni nel canale, la riapertura si complica #guerra #usa #israele #petrolio #11marzo #iltempoquotidiano x.com

Stefano Ferrari. . Un nuovo fronte di guerra mina la pace globale, l'attacco di Usa e Israele all'Iran ha mutato gli scenari internazionali, aprendo un nuovo varco anche di carattere economico. Il cardinale Matteo Zuppi, oggi a Casalecchio in vista pastorale, non - facebook.com facebook