Ciclone Harry consegnati i lavori di messa in sicurezza del Porto Rossi

Sono stati completati e consegnati i lavori di messa in sicurezza del Porto Rossi, che aveva subito danni significativi a causa delle mareggiate provocate dal ciclone Harry a febbraio. Le operazioni di intervento hanno riguardato le strutture portuali danneggiate, con l’obiettivo di ripristinare la stabilità dell’area. La consegna rappresenta il risultato delle attività di riparazione avviate nelle scorse settimane.

Sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza del Porto Rossi. La struttura è stata fortemente danneggiata dalle mareggiate causate dal ciclone Harry, lo scorso mese di febbraio. A renderlo noto è la Regione Siciliana L'intervento riguarda anche il ripristino del porticciolo con la.