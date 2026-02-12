Intelligenza artificiale sul telefono non interessa agli utenti scopri perché

Molti utenti di smartphone Android mostrano poca curiosità per le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nei loro dispositivi. Nonostante le aziende investano molto in queste tecnologie, la maggior parte delle persone non le utilizza o ne ignora l’esistenza. La sensazione è che queste funzioni, spesso pubblicizzate come innovazioni, non siano ancora abbastanza convincenti o utili da cambiare le abitudini di chi usa il telefono ogni giorno.

Nel panorama mobile moderno, le funzionalità basate sull’ intelligenza artificiale hanno guadagnato spazio significante sui dispositivi Android. Dalla scrittura assistita e al riassunto automatico fino alla trascrizione e a chatbot generici, l’offerta IA si è espansa in modo consistente. In questo contesto, un sondaggio recente ha coinvolto oltre 6.600 partecipanti, offrendo una panoramica attendibile delle preferenze degli utenti: una porzione non trascurabile evita attivamente tali funzionalità, mentre altri ne fanno uso in modo mirato. Sono state segnalate anche preoccupazioni etiche e ambientali legate ai tool generativi e, in alcuni casi, una qualità percepita non al massimo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

L’uso dell’intelligenza artificiale nel settore medico sta crescendo rapidamente, raggiungendo circa 230 milioni di utenti settimanali nel mondo.

