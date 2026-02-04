L’Intelligenza artificiale entra alla scuola primaria | già il 9,4% dei bambini tra 8 e 9 anni interagisce regolarmente con gli algoritmi

L’intelligenza artificiale fa già il suo ingresso nelle scuole primarie italiane. Secondo uno studio americano su 6.500 bambini, il 9,4% tra gli 8 e 9 anni interagisce regolarmente con gli algoritmi. Il dato cresce tra i liceali, dove il 50% usa app di AI. Tra i giovani si diffonde anche il legame emotivo con queste tecnologie: il 41% delle app serve a farsi compagnia. La preoccupazione è che i bambini possano sviluppare un rapporto troppo stretto con gli strumenti digitali fin dalla

Studio USA su 6.500 minori: il 32% usa l'Intelligenza Artificiale, con picchi del 50% tra i liceali. Preoccupa il legame emotivo: il 41% delle app serve a farsi compagnia. ChatGPT domina, ma l'uso coinvolge già il 9% dei bambini delle elementari, richiedendo urgente educazione digitale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

