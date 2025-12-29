L’Intelligenza artificiale ha già conquistato lo sport d’élite e muove 7 miliardi di euro all’anno

L’intelligenza artificiale sta rapidamente integrandosi nello sport di alto livello, contribuendo a identificare talenti, ottimizzare le performance e prevenire gli infortuni. Con un investimento annuo di circa 7 miliardi di euro, queste tecnologie stanno rivoluzionando il settore, offrendo strumenti sempre più efficaci per migliorare risultati e gestione degli atleti.

Identificazione dei talenti, miglioramento delle prestazioni individuali e di squadra e prevenzione degli infortuni. Secondo El Paìs ormai l'Intelligenza Artificiale è pienamente integrata nei tre pilastri fondamentali dello sport d'élite. "Calcio, atletica, basket, tennis, ciclismo, nuoto, sport motoristici, badminton. Non c'è sport che non abbia abbracciato le capacità rivoluzionarie dell'IA per cercare di avvicinarsi il più possibile alla perfezione dell'atleta e dello sport che pratica". " Il volume d'affari generato dall'IA nel campo degli sport ad alte prestazioni è un buon indicatore dell'importanza che l'uso di algoritmi e big data ha già raggiunto nel miglioramento dei risultati.

