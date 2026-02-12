PIAO e le nuove linee guida | rivoluzione nella programmazione pubblica locale

Da avellinotoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina ad Avellino, nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si è tenuto un seminario dedicato agli enti locali. Le nuove linee guida del PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, hanno scatenato un dibattito acceso tra i partecipanti. Cambiano le regole per la programmazione pubblica locale, e ora tutti devono adeguarsi a un metodo più coordinato e trasparente. La riunione ha visto confronti tra funzionari e amministratori, pronti a mettere in pratica le novità che potrebbero rivoluzionare il modo di gest

Ad Avellino, confronto tra amministratori ed esperti sui nuovi strumenti integrati per una pubblica amministrazione più trasparente e partecipata Avellino, 12 febbraio 2026 – Questa mattina, nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si è svolto un seminario destinato agli enti locali, con un titolo che, nella sua apparente asciuttezza, sintetizzava un tema di grande attualità: “Gli strumenti di pianificazione e programmazione integrata: dal documento unico di programmazione al PIAO. Le nuove Linee Guida ed i Manuali operativi (D.M. 30 ottobre 2025) – Riflessioni metodologiche e casi pratici”. Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è ormai uno strumento centrale per le amministrazioni, una sorta di bussola che orienta la programmazione e l’organizzazione dei territori.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

