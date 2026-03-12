Un approfondimento sulla gestione dei minori evidenzia come lo Stato adotti approcci diversi nei loro confronti, creando una disparità di trattamento che suscita molte domande. In alcuni casi, si registrano differenze significative nelle procedure e nelle decisioni prese, mentre in altri si osservano incongruenze tra norme e pratiche applicate. Questi aspetti sollevano dubbi sulla coerenza delle politiche pubbliche rivolte ai giovani e alle loro tutela.

Per deformazione professionale, la mia mente tende a collegare taluni fatti di cronaca individuando contraddizioni che rivelano schizofrenie ideologiche e storture della società in cui, nostro malgrado, viviamo. Sono stato colpito dalla vicenda dell'anziana Antonietta Berselli, 89 anni, travolta e uccisa a Modena da un'auto in fuga dai carabinieri, alla cui guida c'era un ragazzo senza patente in compagnia di altri tre soggetti a bordo, tra cui due minorenni. Tutti rom. Ho appreso qualche giorno fa che i minorenni sono stati riaffidati alle famiglie. Negli stessi giorni ho letto della cosiddetta «famiglia nel bosco», distrutta da assistenti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'incoerenza di uno Stato che tratta i minori in maniera diversa

