san valentino 2026 3 idee per trascorrere il 14 febbraio in maniera diversa e per niente scontata

Quest’anno, il 14 febbraio, può essere l’occasione per fare qualcosa di diverso. Basta con le solite cene romantiche a lume di candela: c’è chi sta pensando a nuove idee per passare la giornata in modo originale, senza cadere nel già visto. Tra proposte insolite e sorprese, sempre più coppie cercano di rendere questo giorno speciale in modo più autentico e divertente.

Fiori, cioccolatini, regali.ma davvero il 14 febbraio si riduce solo a questo? Certo, sono piccoli dettagli e attenzioni che fanno piacere a tutti, ma se le idee per San Valentino 2026 e per trascorrerlo in coppia non si riducessero solo a questo? Certo a una cena a lume di candela non si dice mai di no, ma al posto di ricorrere tavoli, prenotazioni e orari ferrei, si potrebbe provare a fare qualcosa di diverso e, magari, cercare di ritrovare la giusta intesa anche tra le mura di casa, senza grandi sforzi. Abbiamo provato a raccogliere un po di idee, facili da organizzare e, soprattutto, che renderanno felici sia la vostra metà che voi stessi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

In Italia si avvicina il 14 febbraio, e molti si stanno già muovendo per trovare il regalo giusto per il proprio partner.

Sabato 14 febbraio, all'hotel Bristol di Vietri sul Mare, si terrà una notte romantica per San Valentino 2026.

