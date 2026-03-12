Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich e unico indagato per il suo omicidio, afferma di essere certo di non dover affrontare un processo perché non ci sono elementi contro di lui. La vicenda riguarda la scomparsa e il ritrovamento senza vita della donna, e le autorità continuano le indagini per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti.

Sebastiano Visintin si dice certo di non andare a processo per la morte di Liliana Resinovich. Il marito di Lilli, unico indagato per omicidio, sostiene che contro di lui non ci siano elementi. Secondo la Procura di Trieste, l’uomo avrebbe aggredito e soffocato la moglie il giorno stesso della sua scomparsa. Sebastiano Visintin sull’accusa di omicidio “Mi devono dire quando è morta, il giorno e l’ora se dovessero mandarmi a giudizio”. Così Sebastiano Visintin ha risposto alla giornalista della trasmissione Chi l’ha visto, che gli poneva domande sul caso Resinovich. “Davanti al gip devono dire: ‘Guardate, noi pensiamo che Sebastiano aveva fatto questo’. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Liliana Resinovich, Visintin certo di non andare a processo perché "non ci sono elementi contro di me"

