Cosa diceva di Visintin Liliana Resinovich la rivelazione della cugina
Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, ha rivelato a Verissimo che le parole di Visintin hanno riaperto vecchie ferite. La donna scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e trovata morta a inizio gennaio aveva lasciato dietro di sé molte domande. Radin ha spiegato che alcune dichiarazioni hanno aggravato il dolore della famiglia, che cerca risposte chiare. La vicenda continua a suscitare attenzione tra chi segue il caso da vicino.
Una ferita che non si rimargina. A Verissimo parla Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. Il caso è ancora oggetto di accertamenti giudiziari, tra perizie e approfondimenti tecnici. La Procura di Trieste ha più volte ribadito la complessità delle indagini, che negli anni hanno richiesto ulteriori verifiche e consulenze. In questo contesto si inseriscono le parole di Silvia, che in televisione ha espresso la posizione e il dolore della famiglia. «Per noi non è stato un suicidio », ha dichiarato con fermezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Liliana Resinovich, ricorso Visintin inammissibile per la CassazioneLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sebastiano Visintin, presentato dall’avvocato Paolo Bevilacqua, relativo al caso di Liliana Resinovich.
È morto Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich che accusava VisintinClaudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi.
Cosa non torna nella versione di Visintin - Liliana Resinovich
Argomenti discussi: Liliana Resinovich, Sebastiano dopo la morte di Sterpin: Segreti che non sapremo mai; Visintin: Venerdì andrò ai funerali di Claudio Sterpin; Visintin: Sterpin si è portato via dei segreti di Liliana, si cerchino le tracce. Venerdì sarò al funerale Cosa succede ora; Sterpin, Visintin in tivù: Andrò ai suoi funerali. Poi cambia idea il giorno prima.
Liliana Resinovich, la cugina Silvia: «Diceva che Visintin era matto. Sterpin? Per combattere per lei ha trascurato la salute»Una ferita che non si rimargina. A Verissimo parla Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 ... msn.com
Funerale di Claudio Sterpin, Sebastiano Visintin assente all'ultimo saluto al suo rivale in amoreSebastiano Visintin assente al funerale di Claudio Sterpin, nonostante avesse anticipato la sua partecipazione. Presenti i parenti di Liliana Resinovich ... virgilio.it
#liliana resinovich, la cugina Silvia: «Diceva che Visintin era matto. Sterpin Per combattere per lei ha trascurato la salute» x.com
Le forti parole di Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich: “A chi portiamo i fiori oggi” #Verissimo - facebook.com facebook