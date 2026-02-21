cosa diceva di visintin liliana resinovich la rivelazione della cugina

Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, ha rivelato a Verissimo che le parole di Visintin hanno riaperto vecchie ferite. La donna scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e trovata morta a inizio gennaio aveva lasciato dietro di sé molte domande. Radin ha spiegato che alcune dichiarazioni hanno aggravato il dolore della famiglia, che cerca risposte chiare. La vicenda continua a suscitare attenzione tra chi segue il caso da vicino.

Una ferita che non si rimargina. A Verissimo parla Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. Il caso è ancora oggetto di accertamenti giudiziari, tra perizie e approfondimenti tecnici. La Procura di Trieste ha più volte ribadito la complessità delle indagini, che negli anni hanno richiesto ulteriori verifiche e consulenze. In questo contesto si inseriscono le parole di Silvia, che in televisione ha espresso la posizione e il dolore della famiglia. «Per noi non è stato un suicidio », ha dichiarato con fermezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Liliana Resinovich, ricorso Visintin inammissibile per la CassazioneLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sebastiano Visintin, presentato dall’avvocato Paolo Bevilacqua, relativo al caso di Liliana Resinovich.

È morto Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich che accusava VisintinClaudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi.

