Liliana Resinovich Sebastiano Visintin e l' ipotesi dei segreti di Claudio Sterpin | Speriamo ci sia traccia

Claudio Sterpin è al centro delle indagini sulla scomparsa di Liliana Resinovich e sulla morte di Sebastiano Visintin, dopo che il marito di Liliana ha espresso il desiderio di trovare tracce utili. Sterpin, che vive nella stessa zona e conosceva bene la coppia, potrebbe avere informazioni chiave, ma finora non sono emersi dettagli concreti. Il marito di Liliana ha sottolineato la necessità di approfondire nelle abitazioni di Sterpin, soprattutto dopo aver trovato messaggi che sembrano nascondere qualcosa.

Sebastiano Visintin, intervistato a "Dentro la notizia", racconta del suo rapporto con Claudio Sterpin dopo la scomparsa di Liliana Resinovich e della versione che l'uomo forniva sul legame con sua moglie. Per Visintin, Sterpin si è portato nella tomba molti segreti. Non lo ritiene responsabile della sua morte, ma spera che si indaghi anche nella sua abitazione alla ricerca di una qualsiasi traccia per far luce sul caso.