Il corpo di Liliana… Resinovich l’annuncio choc del fratello Sergio

Le parole di Sergio Resinovich riaprono una ferita che per la famiglia non si è mai rimarginata. La vicenda è quella di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata morta nel gennaio 2022, un caso che continua a interrogare magistrati e opinione pubblica. “Il corpo di mia sorella è ancora a Milano. È lì dal 2024, quando è stato riesumato per il nuovo esame autoptico, ma da allora non è più tornato nel cimitero di Trieste. È una cosa che ci rattrista molto”. Le indagini, inizialmente orientate verso l’ipotesi del suicidio, avevano rischiato l’archiviazione. A opporsi è stato il giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti, che ha respinto la richiesta disponendo nuovi accertamenti in 25 punti e la riesumazione della salma. Da allora, però, il corpo di Liliana non è più tornato a Trieste, dove si erano svolti i funerali. Leggi anche: “Una cosa è certa.”. Liliana Resinovich, il marito Sebastiano rompe il silenzio sulla morte di Claudio Sterpin Liliana Resinovich, la rivelazione del fratello sul suo corpo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“La procura ha tutto in mano”. Liliana Resinovich, l’annuncio del fratello SergioDopo quattro anni dalla sua scomparsa, il caso di Liliana Resinovich rimane avvolto nel mistero.

Claudio Sterpin, Sergio Resinovich fratello di Liliana ricorda l'amico che "si è sempre battuto per la verità"Claudio Sterpin è morto, e Sergio Resinovich, fratello di Liliana, ricorda il suo amico come una persona che ha sempre lottato per far emergere la verità.

Liliana Resinovich: cercasi fondi disperatamente

