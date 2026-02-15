Claudio Sterpin Sergio Resinovich fratello di Liliana ricorda l' amico che si è sempre battuto per la verità

Claudio Sterpin è morto, e Sergio Resinovich, fratello di Liliana, ricorda il suo amico come una persona che ha sempre lottato per far emergere la verità. Resinovich sottolinea che Sterpin si impegnava ogni giorno, spesso rischiando in prima persona, per far conoscere i fatti come erano realmente. Un esempio concreto di questo impegno è il suo lavoro nel settore delle indagini private, dove ha contribuito a svelare diverse verità nascoste.

Trieste piange Claudio Sterpin, morto a 86 anni all'ospedale di Cattinara. Noto alle cronache come l'"amico speciale" di Liliana Resinovich, viene ricordato da tutti i protagonisti del giallo. Tra questi non manca Sergio Resinovich, fratello della vittima, che appresa la notizia del decesso dell'ex maratoneta lo ha ricordato come "una persona che ha sempre combattuto perché si sapesse la verità". Raggiunto dal Corriere della Sera il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, ha rivolto al compianto Claudio Sterpin parole di ammirazione. Claudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi. Claudio Sterpin, figura chiave nelle indagini sul caso Liliana Resinovich, è morto a 86 anni a Trieste, a causa di complicazioni legate a una malattia. Sergio Resinovich, fratello di Liliana, ha ricordato a Fanpage.it Claudio Sterpin, morto a 85 anni: È stato una brava persona nello sport e nella vita. Mi dispiace che non vedrà l'epilogo della storia. È morto a 86 anni Claudio Sterpin, classe 1939, ex maratoneta capace di macinare oltre 200 mila chilometri in carriera, ma soprattutto l'uomo che fino all'ultimo ha seguito il caso Resinovich. Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, ha appreso questa mattina, sabato 14 febbraio, la notizia della morte di Claudio Sterpin.