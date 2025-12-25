Liliana Resinovich il fratello Sergio | È il quinto Natale senza risposte Visintin l'aveva allontanata da noi

Sarà un Natale di attesa per Sergio Resinovich, fratello della 63enne Liliana Resinovich scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata morta il 5 gennaio del 2022. "È il quinto anno che speriamo in una risposta dalla giustizia. - ha ribadito a Fanpage.it - Vorrei godermi ancora le feste con lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

