dal posto fisso al volontariato

Lascia il posto in banca per intraprendere un viaggio in solitaria dall’ India al Giappone. Ora il suo sogno è dedicarsi al prossimo, magari facendone una vera e propria professione. È la storia di Michele Del Giudice, classe 1992, residente nel territorio comunale di Cavriglia, con in tasca una laurea in giurisprudenza. Dopo gli studi, Michele inizia a svolgere i tirocini propedeutici alla carriera da magistrato. Poi, proprio in quel periodo, sopraggiunge il Covid, con tutte le conseguenze legate alla pandemia. Una fase caratterizzata per chiunque da instabilità e incertezza. Quando un colloquio in banca va in porto, non ci pensa due volte e accetta quel primo impiego. 🔗 Leggi su Lanazione.it

