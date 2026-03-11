L'avvocato di Sal Da Vinci | Nessuna azione legale contro Cazzullo ma che le critiche non diventino offese

L'avvocato di Sal Da Vinci ha dichiarato che al momento non ci sono piani di azione legale contro Cazzullo, ma ha invitato a evitare che le critiche si trasformino in offese. La precisazione arriva dopo un editoriale pubblicato da Cazzullo, che ha suscitato reazioni nel mondo pubblico. È stata evidenziata la volontà di mantenere un confronto civile senza ricorrere a procedimenti giudiziari.

L'avvocato di Sal Da Vinci frena dopo l'editoriale di Cazzullo: nessuna azione legale per ora, ma attenzione massima. A La volta buona si discute anche della somiglianza musicale tra la canzone vincitrice del Festival 2026 e Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Se le critiche a Sal Da Vinci diventano offese, valuteremo vie legali”, le parole dell’avvocato del cantanteContinuano le critiche a Sal Da Vinci dopo la sua vittoria a Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì. Sal Da Vinci ricorre alle vie legali, l’avvocato avverte: “Se le critiche diventeranno offese, andremo in tribunale”La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì continua a generare polemiche ben oltre la serata finale del festival. Una raccolta di contenuti su L 8217 avvocato di Sal Da Vinci 8220... Temi più discussi: Se le critiche a Sal Da Vinci diventeranno offese, valuteremo vie legali, l'avvocato Carlo Claps risponde alla bufera nata dopo Sanremo; Offese contro Sal Da Vinci e Napoli, arriva l'esposto per 'discriminazione territoriale'; Se le critiche a Sal Da Vinci diventano offese, valuteremo vie legali, le parole dell'avvocato del cantante; Sal Da Vinci 'troppo napoletano' a Sanremo, il suo avvocato pronto alla ‘guerra’: Non è tollerabile. Fiorello Avvocato di Sal Da Vici: Un Mix di Umorismo e Realtà nel Mondo dello SpettacoloLa recente gag di Fiorello nel ruolo di avvocato per Sal Da Vinci ha suscitato un'onda di divertimento e approvazione tra il pubblico. In un momento storico ... cronachedellacampania.it Sal Da Vinci e le polemiche dopo Sanremo: l’avvocato avverte, Se le critiche diventano offese valuteremo vie legaliLa vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 continua ad alimentare polemiche e discussioni nel mondo della musica e del giornalismo. Il successo ... thesocialpost.it Il cantante Sal Da Vinci, pochi minuti prima di ricevere la medaglia della città dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sentito al telefono la signora Patrizia, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi - facebook.com facebook A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com