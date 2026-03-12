Libri per chi ha fame di storie | alla scoperta della guida Nati per Leggere

Venerdì 13 marzo alle 16, al Salone dell’Incontro della Biblioteca Saffi, si svolgerà la presentazione della nona edizione della Guida

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Venerdì 13 marzo, alle 16, al Salone dell’Incontro della Biblioteca Saffi si terrà la presentazione della Guida per genitori e futuri lettori "Nati per Leggere 2025" (nona edizione). La Guida, pubblicata dall’Associazione italiana biblioteche, presenta una selezione di 224 libri per bambini da 0 a 6 anni, divisi in base all’età, al genere e alla tipologia. A condurre l’incontro saranno Nives Benati, dell'Osservatorio editoriale NpL e Nicoletta Bacco, formatrice e referente provinciale NpL Ravenna, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di tanti libri per chi ha fame di storie, di conoscenze e di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: In Biblioteca torna “L’ora delle storie” dedicata al Premio Nati per Leggere

Villafranca d’Asti: Febbraio tra libri e colori per i più piccoli con “Nati per leggere” e nuovi eventi culturali.Villafranca d’Asti si prepara a un febbraio ricco di iniziative culturali per tutte le età.

5 libri per AMMALARSI di Storia Moderna

Contenuti e approfondimenti su Libri per chi ha fame di storie alla...

Discussioni sull' argomento La camera azzurra: Tutto è fame in questo libro. È cibo, è smania di divorare e divorarsi; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; La canzone del domani di Sonia Maria Luce Possentini; Neffa: Mi ero prepensionato. Ma ho nuova fame di vita.

IL LEGGILIBRI DA' I NUMERI - clicca sull'immagine - Ma ciao, Amici leggiucchioni. Oggi il vostro Leggilibri vi accoglie con una bella smorfia… tiè. Ma dai… è solo un modo divertente per introdurre l’argomento letterario quotidiano, la smorfia napoletana I libri: - facebook.com facebook

Ricordi più la trama dei libri o le sensazioni che ti hanno lasciato #librarsinelmondo x.com