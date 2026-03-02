In Biblioteca torna L’ora delle storie dedicata al Premio Nati per Leggere

Da lunedì 2 marzo, la Biblioteca Provinciale S. e G. Capone ripropone “L’ora delle storie”, un ciclo di incontri rivolto ai bambini e organizzato dalla Sezione Ragazzi. L’iniziativa si concentra sulla promozione della lettura tra i più giovani e si inserisce nel contesto del Premio Nati per Leggere. L’obiettivo è coinvolgere i piccoli lettori attraverso narrazioni e attività dedicate.

Da lunedì 2 marzo, la Biblioteca Provinciale S. e G. Capone rinnova l’appuntamento con la Sezione Ragazzi e “L’ora delle storie”, ciclo di incontri dedicato alla promozione della lettura tra i più piccoli.Per tutti i lunedì del mese, a partire dalle ore 17.00, bambini e bambine saranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Torna “L’ora delle storie” alla Biblioteca Provinciale di Avellino ’Nati per leggere’ approda in bibliotecaLa biblioteca del Comune di Lerici ha aderito al “Programma Nazionale Nati per Leggere”, che intende promuovere la pratica della lettura in famiglia...