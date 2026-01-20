Federica Torzullo è stata uccisa dall'ennesimo uomo egoriferito a cui importa solo di se stesso

Il femminicidio di Federica Torzullo evidenzia ancora una volta la gravità di un fenomeno diffuso. Questi episodi sono spesso il risultato di uomini egoriferiti, incapaci di affrontare un rifiuto e di rispettare la vita e i diritti delle donne. È fondamentale sensibilizzare e agire per prevenire tragedie simili e promuovere una cultura di rispetto e tutela.

Il femminicidio di Federica Torzullo non è un caso isolato, ma l’ennesima storia con un finale già scritto da un uomo egoriferito e incapace di gestire un rifiuto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Torzullo, contestato il femminicidio. L'autopsia rivela come è stata uccisaLa procura di Civitavecchia ha contestato il femminicidio a Claudio Carlomagno, sospettato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di averla sepolta in un canneto vicino alla sua azienda ad Anguillara Sabazia.

Anguillara, Federica Torzullo uccisa in casa: indagini nella villetta e sull’auto dell’uomoLe autorità stanno conducendo indagini ad Anguillara in seguito alla morte di Federica Torzullo, trovata senza vita nella sua abitazione.

