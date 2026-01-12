Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha rilasciato una confessione inaspettata riguardo alla sua relazione con Martina De Ioannon. In una recente dichiarazione, l’ex tronista ha ammesso di aver mantenuto contatti con Martina anche dopo la fine del suo trono, svelando dettagli sulla loro frequentazione che hanno sorpreso i fans e gli osservatori del programma.

Ciro Solimeno a Uomini e Donne fa una confessione spiazzante sul suo percorso con Martina De Ioannon. Ebbene, durante il Trono di quest’ultima, si sono visti e sentiti di nascosto, lontani dalle telecamere e senza far sapere nulla alla redazione. Oggi il tronista parla agli autori del programma di Maria De Filippi, facendosi riprendere e prendendosi anche le sue responsabilità per quanto fatto. Lo fa poco prima della registrazione che deve essere svolta oggi in studio. Ciro e Martina si vedevano a Uomini e Donne di nascosto: la confessione di lui. Il video completo della confessione di Ciro sul Trono di Martina è sul sito ufficiale di Witty e viene pubblicato proprio poco prima della nuova registrazione di oggi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - UeD, Ciro smaschera sé stesso e Martina: “Durante il suo Trono ci siamo visti e sentiti”

Leggi anche: UeD anticipazioni settimana: Flavio sbotta, il trono di Ciro vacilla, Mario deluso

Leggi anche: UeD news, Martina e Gianmarco: prime foto insieme e reazioni Ciro e Cristina

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

CIRO' MARINA, EVADE DAI DOMICILIARI: SMASCHERATO SUI SOCIAL Controlli sul territorio e monitoraggio online: una diretta su TikTok tradisce un uomo agli arresti domiciliari https://www.calabriainchieste.it/2025/12/31/ciro-marina-evade-dai-domiciliari-e - facebook.com facebook