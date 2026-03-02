Il governo del Libano mette al bando le attività militari di Hezbollah

Il governo del Libano ha deciso di vietare le attività militari di Hezbollah. Il primo ministro ha dichiarato che l’esercito deve applicare subito questa disposizione per assicurare che le armi siano sotto il controllo dello Stato nella regione a nord del fiume Litani. La misura mira a rafforzare il controllo statale e a limitare l’azione dell’organizzazione nel territorio.

Il primo ministro del Libano Nawaf Salam ha annunciato la messa al bando delle attività militari di Hezbollah, chiedendo "all'esercito di attuare immediatamente le decisioni del governo per garantire che le armi siano sotto il controllo esclusivo dello Stato a nord del fiume Litani". È la prima.