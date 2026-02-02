Kiss Kiss Kill Kill! | Lia Moss arriva a Torino con un live tra femminismo pop e immaginario cinematografico

Lia Moss ha portato il suo primo live a Torino, mescolando il femminismo pop con immagini che richiamano il cinema di vendetta e redenzione, come Kill Bill. Sul palco, l’artista ha unito la forza visiva di un cinema intenso con un messaggio femminista sottile ma deciso. La sua estetica si distingue per tensione e potenza, creando un’esperienza che coinvolge e fa riflettere. La serata ha mostrato come musica e immagini possano farsi portatrici di un messaggio forte e chiaro.

C’è un’estetica precisa che attraversa il debutto live di Lia Moss: la tensione e la potenza visiva di un cinema “da vendetta e redenzione”, con richiami dichiarati a Kill Bill, e insieme la forza silenziosa della letteratura femminista, che diventa bussola creativa e narrativa. È da questo incontro che nasce il “Kiss, Kiss, Kill Kill! Tour 202526”, la prima tournée in assoluto dell’artista, e Torino è una delle tappe chiave: mercoledì 5 febbraio, ore 20:30, alle Officine Ferroviarie (Corso G. Sommeiller, 12). Non si parla di “semplice concerto”. L’idea è quella di un’esperienza live costruita come quadro musicale condiviso, pensato per chi cerca spettacoli curati, atmosfere forti e progetti da scoprire. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Kiss, Kiss, Kill Kill!”: Lia Moss arriva a Torino con un live tra femminismo pop e immaginario cinematografico Approfondimenti su Lia Moss Radio Kiss Kiss lancia “It’s Time”:la campagna di beneficenza per il Natale 2025 Radio Kiss Kiss lancia It’s Time. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lia Moss Great Danesof the bands’ members about their rebellious streak, their homeland, and their new album, Kiss Kiss Kill Kill. New Times: Your music has always been defined by an anti-status quo attitude that’s born ... phoenixnewtimes.com Kill Joy. . Una serata al non si racconta, si vive Luci calde, legno, richiami al vecchio West e quell’ che ti fa dimenticare di essere a Roma. Tra burger succosi, griglie fumanti, birre di qualità e musica facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.