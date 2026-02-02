Kiss Kiss Kill Kill! | Lia Moss arriva a Torino con un live tra femminismo pop e immaginario cinematografico
Lia Moss ha portato il suo primo live a Torino, mescolando il femminismo pop con immagini che richiamano il cinema di vendetta e redenzione, come Kill Bill. Sul palco, l’artista ha unito la forza visiva di un cinema intenso con un messaggio femminista sottile ma deciso. La sua estetica si distingue per tensione e potenza, creando un’esperienza che coinvolge e fa riflettere. La serata ha mostrato come musica e immagini possano farsi portatrici di un messaggio forte e chiaro.
C’è un’estetica precisa che attraversa il debutto live di Lia Moss: la tensione e la potenza visiva di un cinema “da vendetta e redenzione”, con richiami dichiarati a Kill Bill, e insieme la forza silenziosa della letteratura femminista, che diventa bussola creativa e narrativa. È da questo incontro che nasce il “Kiss, Kiss, Kill Kill! Tour 202526”, la prima tournée in assoluto dell’artista, e Torino è una delle tappe chiave: mercoledì 5 febbraio, ore 20:30, alle Officine Ferroviarie (Corso G. Sommeiller, 12). Non si parla di “semplice concerto”. L’idea è quella di un’esperienza live costruita come quadro musicale condiviso, pensato per chi cerca spettacoli curati, atmosfere forti e progetti da scoprire. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
