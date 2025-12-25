Export Frosinone vola in cima all' Italia | boom record del +237% nell' era dei dazi Trump
Mentre il commercio mondiale trema sotto i colpi delle tensioni geopolitiche e della nuova ondata di dazi voluti dall'Amministrazione Trump, la provincia di Frosinone non solo resiste, ma si rende protagonista di una scalata senza precedenti. Secondo l'ultima analisi dell'Ufficio Studi della CGIA. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Italia-Usa, Marcenaro Lyon: “Boom dell’export cantieristico: made in Italy antidoto ai dazi di Trump”
Leggi anche: Gli effetti dei dazi di Trump. L’export negli Usa resiste. Male Perugia, Terni “vola“
Export, la provincia pontina vola, lo sprint trainato dal settore farmaceutico - L'export continua a essere un settore trainante per l'economia pontina, in particolare nel settore farmaceutico. ilmessaggero.it
Roberta Di Domenico ha pubblicato su Alessioporcu.it l'articolo Rapporto CGIA di Mestre: Frosinone tra le province leader dell'export italianoIl dossier della Cgia di Mestre fotografa un'Italia tornata protagonista sui mercati internazionali. Il Lazio è tra i suoi mot - facebook.com facebook
