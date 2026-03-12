L' ex D' Aversa | Caro Parma ti devo battere Il Toro gioca per la classifica e per il futuro

L'ex allenatore del Parma ha dichiarato che il Torino gioca per la classifica e per il futuro, esprimendo la volontà di battere la squadra emiliana. Dopo aver guidato il Parma in due promozioni consecutive in Emilia, il tecnico granata ha sottolineato che si tratta di una delle poche partite decisive della stagione. Ha inoltre ricordato che questa sfida può influenzare l’andamento del campionato.

Lo ripete più volte in una vigilia che è molto diversa da tutte le altre. "Domani non ci sarà spazio per i sentimenti, deve solo emergere la voglia di fare risultato a tutti i costi". A Parma Roberto D’Aversa ha conosciuto, finora, gli anni più belli della sua carriera da allenatore, conquistando due promozioni dalla Serie C alla Serie A. Domani si ritroverà gli emiliani di fronte e, più che il passato, conterà solo il futuro: vincendo, il suo Toro potrà mettere in banca una posizione di assoluta tranquillità in classifica. "Domani è fondamentale per la classifica – sottolinea D’Aversa -: è il primo match-ball per avvicinarci al nostro obiettivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

