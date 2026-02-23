Cairo esonera Baroni e chiama D’Aversa | missione salvezza per il Toro

Cairo ha deciso di esonerare Marco Baroni dopo le recenti sconfitte e ha scelto Roberto D’Aversa come nuovo allenatore del Torino. L’ex tecnico di Sampdoria, Lecce e Empoli ha firmato un contratto e arriverà in città questa sera per iniziare subito il suo lavoro. La squadra si prepara a cambiare rotta in vista delle prossime partite, mentre i tifosi attendono con trepidazione i primi segnali dal nuovo tecnico.

Esonerato Marco Baroni, sarà Roberto D’Aversa il nuovo allenatore del Torino. L’ex tecnico di Sampdoria, Lecce e Empoli ha messo nero su bianco l’accordo con il club granata ed è atteso stasera stessa a in città, riporta l’Ansa. D’Aversa ha firmato un contratto col Torino fino al termine di questa stagione, con l’obiettivo di portare la squadra alla salvezza. La decisione di Urbano Cairo di chiudere l’esperienza in panchina di Marco Baroni è arrivata dopo la brutta sconfitta subita ieri al Marassi dal Genoa: un 3-0 senz’appello che ha spinto i granata ulteriormente verso le zone “pericolose” della classifica. 🔗 Leggi su Open.online

Prima pagina Tuttosport: “Elkann a Gravina: ‘Rispettateci!’. Toro: Cairo e Baroni, strazio infinito”Giovanni Elkann ha chiesto a Gravina di rispettare il Torino, dopo che il club ha subito decisioni che hanno alimentato tensioni.

Torino, Cairo promette: «Con Petrachi pensiamo a migliorare il Toro. Baroni? Ci siamo detti questa cosa»Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi lavorano insieme per rafforzare il Torino.

