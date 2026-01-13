A Milano torna East Market l' evento del vintage con centinaia di espositori di abbigliamento e oggettistica

Domenica 18 gennaio, a Milano, torna East Market, l’appuntamento dedicato al vintage con numerosi espositori di abbigliamento e oggettistica. L’evento è aperto a privati e professionisti, offrendo l’opportunità di acquistare, vendere e scambiare oggetti di qualità. Un’occasione per scoprire pezzi unici e partecipare a una giornata dedicata alla cultura vintage nel centro della città.

Domenica 18 gennaio torna East Market, l'evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Centinaia di selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti.

Un nuovo anno a tutto vintage, East Market Milano riparte domenica 18 gennaio - L’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, ve ... mi-lorenteggio.com

East Market, mercatino vintage: edizione di gennaio 2026 - 00 torna, nei consueti spazi di via Mecenate 88/A a Milano, l'appuntamento con East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e ... mentelocale.it

