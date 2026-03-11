La Juventus ha effettuato un sondaggio per valutare l'interesse di Robert Lewandowski, attaccante attualmente in forza a un club europeo. La società sta monitorando la situazione del giocatore in vista delle prossime sessioni di mercato estive. La trattativa si scontra con diversi ostacoli, tra cui questioni economiche e preferenze personali dell’attaccante per il futuro.

Lewandowski Juve, la clamorosa idea per rinforzare il reparto avanzato si scontra con ostacoli economici e scelte di vita per il prossimo anno. Il mercato internazionale regala sempre suggestioni improvvise e la Juventus valuta profili di altissimo livello per il prossimo futuro. Nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione riguardante il reparto offensivo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, la dirigenza ha effettuato un sondaggio esplorativo per comprendere la reale fattibilità dell'acquisto di Robert Lewandowski. L'idea tattica alla base di questa mossa di mercato è a dir poco affascinante: i vertici del club sognano di affiancare il centravanti a Dusan Vlahovic, creando una coppia d'attacco dal potenziale devastante per scardinare le difese avversarie.

© Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, tutto vero: i bianconeri hanno fatto un sondaggio per il polacco! Tutti gli aggiornamenti verso l’estate

