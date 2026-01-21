MyPlant & Garden 2026 | il futuro della cura del verde tra AI e robotica

MyPlant & Garden 2026 si presenta come un punto di incontro tra innovazione e sostenibilità nel settore del verde. L’evento evidenzia come l’uso di intelligenza artificiale e robotica stia rivoluzionando le pratiche di cura di piante e giardini, rispondendo alle esigenze di una Smart City sempre più attenta all’ambiente. Un’occasione per approfondire le tendenze e le tecnologie che stanno plasmando il futuro del settore orto-florovivaistico.

(Adnkronos) – Il settore dell'orto-florovivaismo sta vivendo una trasformazione strutturale, accelerata dalla necessità di coniugare la cura del paesaggio con i nuovi paradigmi della Smart City. Con un mercato globale che supera i 110 miliardi di dollari e un comparto nazionale che in Italia vale oltre 2,8 miliardi di euro, l'industria non è più solo una questione di sementi e vivaismo, ma un ecosistema complesso dove l'ingegneria e la biologia convergono. In questo contesto, l'appuntamento di MyPlant & Garden 2026 (Rho Fiera Milano, 18-20 febbraio) si configura come l'osservatorio privilegiato per la "Rivoluzione 4.

