Sabato 14 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la sfida tra Leverkusen e Bayern Monaco, nel 26esimo turno di Bundesliga. Entrambe le squadre arrivano da una fase di Champions League considerata positiva. La partita è uno dei confronti più attesi della giornata e mette di fronte due team con obiettivi diversi in campionato. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili.

Una Champions nel complesso positiva sia per Leverkusen che per il Bayern Monaco, avversarie quest’oggi nel big match del 26esimo turno di Bundesliga. Il werkself ha rischiato il colpaccio contro l’Arsenal con una condotta di gara accorta, concedendo giusto il rigore trasformato dall’ex Havertz nel finale. Un pareggio ottimo, ma a Londra strappare il pass per i quarti sarà durissimo. I bavaresi invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-Bayern Monaco (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Werder Brema-Bayern Monaco (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiFresco di qualificazione alle semifinali di DFB Pokal il Bayern Monaco di Kompany si prepara alla gara di campionato sul campo del Werder Brema.

Quote e pronostico di Leverkusen-Bayern, come una finale di BundesligaScopriamo insieme pronostico e quote di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, in programma sabato 10 alle 18.30 e valida per la ventunesima giornata di Bundesliga. Un match che vale una finale, nello ... gazzetta.it

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, quote e probabili formazioni: occhi puntati su Harry KaneHarry Kane, 32 anni, si conferma come uno degli attaccanti più prolifici del campionato. Con 12 gol in 8 partite e un impressionante rating di 8.44, il nazionale inglese ha realizzato 23 tiri di cui ... it.blastingnews.com

Kerim Alajbegovic, ala sinistra di proprietà del Bayer Leverkusen e in prestito al Salisburgo, ha segnato 11 gol e fornito 3 assist in 33 partite stagionali. Juventus, Milan e Bayern Monaco lo seguono da vicino, mentre in nazionale bosniaca è diventato il più gi - facebook.com facebook

Juventus, Milan e Bayern Monaco (ma non solo) seguono con attenzione Kerim Alajbegovic, ala sinistra del Salisburgo, classe 2007. Vale già tra i 15 e i 20M. A fine stagione il Bayer Leverkusen eserciterà la recompra, poi si vedrà. È stato accostato a Yildiz e x.com