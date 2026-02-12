Questa settimana il Bayern Monaco affronta il Werder Brema in campionato, dopo aver conquistato la semifinale di DFB Pokal. La squadra di Kompany si presenta in buona forma e cerca punti per mantenere la corsa al titolo, mentre il Brema vuole approfittare del proprio campo per mettere in difficoltà gli avversari. La sfida è in programma sabato alle 15:30.

Fresco di qualificazione alle semifinali di DFB Pokal il Bayern Monaco di Kompany si prepara alla gara di campionato sul campo del Werder Brema. Per Thioune, arrivato giusto la settimana scorsa a sostituire Steffen, una situazione complicata con la squadra che è piombata in zona playout dopo la vittoria del Magonza e che non vince dal 7 novembre scorso in casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Werder Brema-Bayern Monaco (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Werder Bayern

Sabato pomeriggio il Friburgo di Streich affronta in casa il Werder Brema di Steffen.

Sabato alle 15:30, il Friburgo affronta il Werder Brema in casa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Werder Bayern

Argomenti discussi: Bayern Monaco - Hoffenheim in Diretta Streaming | DAZN IT; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Carl Zeiss Jena - Bayern Monaco Frauen Bundesliga; Dove vedere Bayern Monaco-RB Lipsia in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Pronostico Werder Brema vs Bayern München – 14 Febbraio 2026La sfida di Bundesliga tra Werder Brema e Bayern München promette intensità e qualità al WeserStadion. Appuntamento fissato per il 14 Febbraio 2026 alle ... news-sports.it

Il Bayern schianta il Werder, 4-0 con doppio Kane. Sorride De Zerbi, l'OM ribalta lo Strasburgo al 91'Una squadra inarrestabile. Il Bayern Monaco travolge anche il Werder Brema. I bavaresi si impongono per 4-0 nella quinta giornata della Bundesliga, restando ancora a punteggio pieno. Decisivi i gol di ... gazzetta.it

Werder Brema - Bayern Monaco Kahn mette in guardia Klose - facebook.com facebook