Werder Brema-Bayern Monaco sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi di scena al WeserStadion

Il Bayern Monaco di Kompany affronta il Werder Brema sabato 14 febbraio alle 15:30 al WeserStadion, dopo aver raggiunto le semifinali di DFB Pokal. La squadra bavarese vuole continuare la serie positiva in campionato, mentre il Werder cerca di sfruttare il proprio vantaggio casalingo. I bavaresi puntano a consolidare la loro posizione in classifica, approfittando anche delle assenze chiave degli avversari.

Fresco di qualificazione alle semifinali di DFB Pokal il Bayern Monaco di Kompany si prepara alla gara di campionato sul campo del Werder Brema. Per Thioune, arrivato giusto la settimana scorsa a sostituire Steffen, una situazione complicata con la squadra che è piombata in zona playout dopo la vittoria del Magonza e che non vince dal 7 novembre scorso in casa.

Questa settimana il Bayern Monaco affronta il Werder Brema in campionato, dopo aver conquistato la semifinale di DFB Pokal.

