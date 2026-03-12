L' europarlamentare Elisabetta Gualmini a Sorbolo per il SI al Referendum
Sabato 14 marzo alle 17.30 si svolge a Sorbolo un incontro pubblico promosso dal comitato Sì Separa, intitolato “Liberi di dire Sì – il centrosinistra per la separazione delle carriere”. L’evento si tiene nella sala del centro civico di via Gruppini 4 e vede la partecipazione dell’europarlamentare Elisabetta Gualmini, che sostiene il Sì al Referendum.
"Sabato 14 marzo alle ore 17.30, presso la sala del centro civico di via Gruppini 4 a Sorbolo, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Liberi di dire Sì – il centrosinistra per la separazione delle carriere”, promosso dal comitato Sì Separa.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da Azione
L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd: pronta a passare con Azione di Carlo CalendaManca solo l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire lunedì prossimo nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles.
Contenuti utili per approfondire Elisabetta Gualmini
Temi più discussi: L'europarlamentare Elisabetta Gualmini a Sorbolo per il SI al Referendum; Calenda: situazione sull’ingresso dell’Ucraina in Ue; Schlein, Conte e il caos sulla leadership: lo Stabilicum manda in crisi il campo largo; Marianna Madia verso l’addio al Pd Firma la mozione dei centristi sull’Iran e dà scacco matto a Elly.
L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd: pronta a passare con Azione di Carlo CalendaManca solo l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire lunedì prossimo nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. L’eurodeputata Elisabetta Gualmini lascia il Partito democratico. La notizia arriva ... ilfattoquotidiano.it
Pd, scossa ai vertici del partito. L’europarlamentare Gualmini lascia Schlein per Azione? A rischio anche Delrio. RumorScossa all’interno del Partito Democratico. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani , Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Pd, sarebbe pronta a lasciare Elly Schlein per Azione. La mossa dovrebbe ... affaritaliani.it
Trump fa tremare l’Iran: "Andremo avanti a lungo" L’intervento di Elisabetta Gualmini a #4disera x.com
Stasera, dalle 21:50, Elisabetta Gualmini sarà ospite a Tgcom24. Entra in #Azione: azione.it/registrati/ - facebook.com facebook