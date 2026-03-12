L' europarlamentare Elisabetta Gualmini a Sorbolo per il SI al Referendum

Sabato 14 marzo alle 17.30 si svolge a Sorbolo un incontro pubblico promosso dal comitato Sì Separa, intitolato “Liberi di dire Sì – il centrosinistra per la separazione delle carriere”. L’evento si tiene nella sala del centro civico di via Gruppini 4 e vede la partecipazione dell’europarlamentare Elisabetta Gualmini, che sostiene il Sì al Referendum.

Sabato 14 marzo alle ore 17.30, presso la sala del centro civico di via Gruppini 4 a Sorbolo, si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Liberi di dire Sì – il centrosinistra per la separazione delle carriere", promosso dal comitato Sì Separa.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di approfondire nel.

L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd: pronta a passare con Azione di Carlo CalendaManca solo l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire lunedì prossimo nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles.

