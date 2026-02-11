Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L’europarlamentare si prepara a passare ad Azione. L’annuncio ufficiale arriverà lunedì a Bruxelles, durante una conferenza stampa. La decisione arriva dopo settimane di voci e si concretizza con la sua uscita dalla delegazione dem al Parlamento europeo.

Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare, secondo quanto appreso dal Foglio, ufficializzerà l'uscita dalla delegazione dem al Parlamento europeo in una conferenza stampa organizzata lunedì prossimo a Bruxelles. Gualmini, esponente dell'ala riformista, sarebbe a un passo dall'entrare in Azione, il partito guidato da Carlo Calenda. La decisione da parte di Gualmini, ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna, era maturata da giorni, sempre più in rotta con la linea politica del Nazareno. L'ufficializzazione della fuoriuscita dal Pd le consentirà di partecipare alla prossima plenaria al Parlamento europeo, in programma a metà marzo, già nelle file del prosimo gruppo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da Azione

