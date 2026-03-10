Il ritorno di Hermoso | Gasperini ridisegna la Roma per la missione Dall’Ara

Il ritorno di Hermoso segna il rientro in campo della giocatrice dopo un periodo di assenza. L’allenatore ha modificato la formazione della Roma in vista della prossima partita contro il Bologna, puntando su nuove strategie e inserimenti. La squadra si prepara a affrontare questa sfida di Europa League con l’obiettivo di migliorare il rendimento e ottenere punti utili alla classifica.

L’Europa League riaccende i riflettori sul cammino stagionale della Roma, offrendo al sodalizio giallorosso l’occasione del riscatto immediato dopo le recenti amarezze in campionato. Il prezioso pareggio siglato da Ziolkowski contro il Panathinaikos ha permesso alla compagine di Gian Piero Gasperini di bypassare le forche caudine dei playoff, garantendo quaranta giorni di gestione mirata delle energie. Tuttavia, la congiuntura degli infortuni ha parzialmente vanificato questo vantaggio competitivo, specialmente nel reparto avanzato. In vista dell’andata degli ottavi di finale contro il Bologna, in programma questo giovedì, il tecnico può finalmente sorridere per il recupero di Mario Hermoso, tornato stabilmente ad allenarsi con il gruppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Ziolkowski esaltato da Gasperini: Prima della Cremonese mi ha chiamato, e.... Intanto contro il Bologna torna HermosoÈ il ritorno in gruppo di Mario Hermoso la buona notizia di giornata per la Roma di Gian Piero Gasperini, all'indomani della sconfitta col Genoa al Ferraris. Il difensore spagnolo si è lasciato alle s ... msn.com

La #ASRoma sarà ospite del #FCBologna allo Stadio Dall’Ara giovedì 12 marzo alle 18:45, per l’andata degli ottavi di finale di #UEL. Il match #BolognaRoma sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Calcio e in streaming su Now Tv e Sky Go. x.com

