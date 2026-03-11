Stasera al Dall’Ara si disputa il derby d’Europa tra il Bologna e la Roma, valida per gli ottavi di finale dell’Europa League. L’allenatore del Bologna affronta il suo ex maestro Gasperini, mentre le due squadre cercano di riscattarsi dopo risultati deludenti in campionato. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di migliorare la propria posizione nella competizione europea.

L’ Europa League si trasforma in un palcoscenico di redenzione per Bologna e Roma, chiamate a esorcizzare i rispettivi passi falsi in campionato nella gara d’andata degli ottavi di finale. In un Dall’Ara vestito a festa ma reduce dal blackout interno contro il Verona, Vincenzo Italiano si prepara a incrociare le lame con il suo riferimento tattico, Gian Piero Gasperini. Una sfida fratricida tra le ultime due rappresentanti italiane nella competizione (eccezion fatta per la Dea in Champions), che il tecnico rossoblù avrebbe preferito rimandare: «Speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo arrivare lontano, invece una delle due dovrà uscire». 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Derby d’Europa al Dall’Ara: Italiano sfida il “maestro” Gasperini per gli ottavi

