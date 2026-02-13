Il motivo per cui la destra critica Nicola Gratteri e Francesca Albanese risiede nelle loro dichiarazioni pubbliche. Gratteri ha detto che “fascisti e massoni voteranno per il Sì”, mentre Albanese è stata accusata di aver identificato Israele come il principale avversario. La polemica si è infittita anche dopo che la francese ha avuto ripercussioni mediatiche, alimentando tensioni tra le parti.

Ciascuno di noi la pensi come vuole sulle parole di Nicola Gratteri (“fascisti e massoni voteranno per il Sì”) e di Francesca Albanese già condannata alla gogna perché avrebbe indicato Israele come il nemico da abbattere, almeno secondo la versione taroccata fornita dalla Francia. Noi, invece, pensiamo che i loro accusatori siano solo sepolcri imbiancati, alla continua ricerca di un nemico da abbattere. Odiano Gratteri perché ha inquisito i loro amici e non si piega al tentativo di mettere al guinzaglio i magistrati. Chi lo oltraggia dimentica che, proprio loro, gli hanno fornito gli argomenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché la destra odia Nicola Gratteri e Francesca Albanese

Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU, è stata ospite nello studio di Tucker Carlson, evidenziando un nuovo fronte di convergenza tra destra e sinistra in ambito politico.

#tagada Alfonso Sabella difende Nicola Gratteri per gli attacchi subiti dalla maggioranza e dal Ministro Nordio x.com

Alta tensione sul referendum. A scatenare la bufera le parole del procuratore di Napoli Nicola Gratteri. "Voteranno per il sì indagati, imputati, massoneria deviata e centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente", ha detto il magistrato - facebook.com facebook