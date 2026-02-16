In difesa del Nicola Gratteri E di tutti noi

Nicola Gratteri ha scatenato un acceso dibattito sulla giustizia italiana, annunciando che criminali e corrotti potrebbero influenzare il risultato del referendum sulla separazione delle carriere. Il procuratore di Catanzaro ha espresso preoccupazione, sostenendo che alcuni soggetti legati a logge devianti potrebbero approfittare del voto per favorire i loro interessi. Questa dichiarazione ha fatto emergere tensioni e dubbi sulla trasparenza del processo elettorale.

Gratteri e il referendum: una tempesta sulla giustizia italiana. Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha sollevato un'accesa polemica esprimendo il suo timore che malavitosi, corrotti e soggetti legati a logge massoniche deviate possano votare per il "sì" al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. Le sue dichiarazioni, rilasciate il 16 febbraio 2026, hanno innescato un dibattito nazionale sulla riforma giudiziaria e sulla sua potenziale vulnerabilità alle influenze criminali. La vicenda riaccende i riflettori su un sistema giudiziario italiano da tempo alla ricerca di maggiore efficienza e credibilità.