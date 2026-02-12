Lettere mai spedite | San Valentino tra parole musica e racconti d’amore

Un San Valentino diverso dal solito, tra parole non dette e emozioni che restano sulla carta. Le lettere mai spedite diventano protagoniste di una giornata dedicata all’amore che si esprime con i gesti semplici, tra musica e racconti di passione. Un modo per ricordare che spesso le parole più vere sono quelle che ancora devono essere dette.

Un San Valentino dedicato alle parole non dette, alle emozioni rimaste sulla carta e a quelle che meritano ancora di essere raccontate. Sabato 14 febbraio, alle 16, la stazione succursale di Porto Empedocle ospita “Lettere mai spedite – perché farlo sembrava una cattiva idea”, iniziativa aperta al pubblico organizzata da Graziella Pecoraro per Vgs Libri e Angela Roberto dell’Archeoclub Agrigento. L’appuntamento nasce dall’esperienza del gruppo di lettura “Libri e dintorni” che ha scelto di riflettere sul tema dell’amore partendo dalla letteratura tra poesie, brani narrativi e lettere capaci di restituire sentimenti autentici, spesso trattenuti più che vissuti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

