La rincorsa al vertice prende forma | Juventus e Inter a confronto con il derby all’orizzonte

La stagione calcistica si avvicina a un momento chiave, con Juventus e Inter pronti a confrontarsi in un derby che si preannuncia importante. La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, mostra segnali di progressione, confermando un percorso di crescita avviato con l’esordio del tecnico a Cremona. Il match rappresenta un’occasione significativa per entrambe le squadre di rafforzare le proprie ambizioni in campionato.

La Juventus di Luciano Spalletti continua a sorprendere, confermando un percorso di crescita iniziato con l’esordio del tecnico a Cremona il primo novembre. Tra convincenti vittorie in campionato e una solidità crescente in Champions League, i bianconeri si preparano ad affrontare sfide decisive, con un occhio puntato sull’ Inter, attuale leader della Serie A. Confronto diretto per il vertice. Dall’arrivo del ct di Certaldo, la Juventus ha mostrato continuità e solidità nei risultati rispetto alla precedente guida tecnica. In campionato, nelle ultime 11 giornate, ovvero dall’esordio di Spalletti, ha raccolto 24 punti su 33, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta con il Napoli di Conte. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Juventus: scambio con l’Inter all’orizzonte?

Leggi anche: La Reggina continua la rincorsa al vertice, battuto anche il Castrumfavara

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sandro Sabatini. . Spalletti di corsa, Juve di rincorsa (al vertice) facebook