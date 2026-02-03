Lionel Messi si avvicina a un ritorno al Newell’s Old Boys. Dopo settimane di indiscrezioni, a Rosario si sta definendo un accordo di massima che lo legherebbe alla squadra fino al 2027. L’intesa sembra ormai concreta, e le parti stanno lavorando per mettere nero su bianco questa possibile svolta nella carriera del campione argentino.

Lionel Messi e il Newell’s Old Boys, il ritorno ora prende forma concreta. Nelle ultime ore, a Rosario, è emerso un principio di accordo che va oltre la suggestione romantica e apre a uno scenario reale per il futuro della Lionel Messi. Il progetto riguarda un ritorno a casa a tempo, con una formula già definita nei suoi contorni: sei mesi, da gennaio a giugno 2027, in modalità part-time. Una soluzione compatibile con l’attuale contratto di Messi con l’ Inter Miami, valido fino al 2028, e pensata per permettere al numero 10 di chiudere il cerchio proprio nel club che lo ha formato. A spingere l’operazione è il nuovo presidente del Newell’s Old Boys, Ignacio Boero, che avrebbe già avviato un piano operativo non solo sportivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Messi, ritorno al Newell’s prende forma: accordo per il 2027

Mentre la stagione 2026 sta per partire a Sepang, le squadre e i piloti pensano già al 2027.

