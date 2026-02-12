Scuole superiori iscrizioni al rush finale Dai licei ai tecnici | le scelte degli studenti a Roma

Le iscrizioni alle scuole superiori di Roma stanno entrando nella fase finale. Gli studenti scelgono tra licei e tecnici, con i licei scientifici del centro sempre più richiesti e molti già pieni. Anche i classici vedono una leggera crescita, confermando la preferenza per indirizzi tradizionali. La corsa alle iscrizioni si fa più intensa, con molte scuole che già fanno fatica a far fronte alla domanda.

Secondo i primi dati, che arrivano dall'Associazione nazionale presidi di Roma, gli scientifici del centro sono i più "gettonati". Ma non tutti gli studenti potranno frequentare la scuola prescelta I licei scientifici del centro restano i più richiesti, con annesso overbooking. Ma anche i classici si "difendono", registrando numeri in salita. Così come gli istituti tecnici, complice anche l'aumento delle scuole che offrono il modello "4+2". Manca pochissimo alla scadenza dei termini per l'iscrizione alle scuole superiori, sabato 14 febbraio, ma dagli istituti filtrano già le prime informazioni, che permettono di avere un quadro iniziale della situazione.

