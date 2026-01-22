Dal Board of Peace su Gaza al Venezuela le risposte di Parolin agli studenti delle superiori

Il Segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, ha incontrato studenti delle scuole superiori all’Auditorium Antonianum di Roma, affrontando temi come la pace e il dialogo. L’evento ha visto le sue risposte su questioni internazionali, tra cui la situazione a Gaza e in Venezuela, offrendo un’occasione di riflessione e confronto su temi di attualità e cooperazione internazionale.

Che sarebbe stato un incontro dedicato «alla pace e al dialogo», il segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin lo aveva detto prima di entrare all'Auditorium Antonianum di Roma, dove lo attendevano ottocento studenti delle superiori per il venticinquesimo anniversario dell'Osservatorio for Independent Thinking. Perché, per il cardinale, le ragazze e i ragazzi «possono contribuire a costruire un clima di pace». Un tema che non può essere trattato in modo astratto. Infatti, prima di salire sul palco con il presidente dell'Osservatorio Andrea Ceccherini e i giornalisti Maria Latella e Luciano Fontana, il messaggio è stato chiaro: «Serve che venga rispettato il diritto internazionale».

