In Cisgiordania, l’esercito israeliano ha aperto il fuoco contro un ragazzino palestinese, poi è rimasto in silenzio. Diversi video diffusi online contraddicono la versione ufficiale e mostrano le immagini di Jad Jadallah, il giovane coinvolto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rilievi e le testimonianze relative all’incidente.

In Cisgiordania: vari video smentiscono la versione dell'esercito e mostrano che Jad Jadallah è stato lasciato agonizzante per circa un'ora, prima di morire In un campo profughi in Cisgiordania un gruppo di soldati dell’esercito israeliano ha sparato a un ragazzino di 14 anni, uccidendolo. Si chiamava Jad Jadallah e i militari sostengono fosse una minaccia alla loro sicurezza, una motivazione che usano spesso per giustificare violenze contro persone palestinesi, senza portare prove. Gli abusi a danno dei palestinesi in Cisgiordania sono comuni e ben documentati, ma questo caso sta avendo maggiore diffusione perché ci sono dei video che smentiscono la versione dell’esercito e mostrano crudeltà verso il ragazzino, che è stato lasciato agonizzante a terra per circa un’ora, impedendo che venisse soccorso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’esercito israeliano ha sparato a un ragazzino palestinese, poi è rimasto a guardare

“L’esercito israeliano ha sparato e ferito un peacekeeper dell’Unifil in Libano”La forza di pace delle Nazioni Unite Unifil ha denunciato che l’esercito israeliano ha aperto il fuoco questa mattina nei pressi della Linea Blu, che...

Cisgiordania, l’esercito israeliano uccide ragazzo palestinese di 16 anniL’esercito israeliano ha ucciso due giovani palestinesi nella Cisgiordania settentrionale.

