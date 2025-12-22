L’esercito israeliano ha ucciso due giovani palestinesi nella Cisgiordania settentrionale. Uno di loro aveva 16 anni, si chiamava Rayan Abu Mualla, ed è stato freddato dai militari durante un raid a Qabatiya, a sud di Jenin. Un video mostra il momento in cui i militari aprono il fuoco. Secondo la versione dell’Idf, il ragazzo aveva lanciato un mattone contro i soldati dell’unità di ricognizione della Brigata Paracadutisti. L’altro giovane ucciso si trovava invece a Silat al-Harithiya e aveva 22 anni e il movimento del Jihad palestinese ha confermato che si trattava di un membro del loro gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, l’esercito israeliano uccide ragazzo palestinese di 16 anni

Leggi anche: Esercito israeliano uccide palestinese. Tel Aviv: “Era un terrorista”

Leggi anche: Cisgiordania, colono israeliano aggredisce a bastonate un’anziana palestinese durante la raccolta delle olive

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L'Anp, 'uccisi da Israele due adolescenti in Cisgiordania' - L'Autorità Nazionale Palestinese ha annunciato questa sera la morte di due ragazzi quindicenni uccisi dal fuoco israeliano nei pressi di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, dove l'esercito ... ansa.it

Israele approva la proposta di 19 nuovi insediamenti ebraici in Cisgiordania - La decisione è un duro colpo per il futuro dello Stato palestinese e porta a 69 il numero totale di nuovi insediamenti negli ultimi tre anni ... msn.com