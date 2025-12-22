Cisgiordania l’esercito israeliano uccide ragazzo palestinese di 16 anni
L’esercito israeliano ha ucciso due giovani palestinesi nella Cisgiordania settentrionale. Uno di loro aveva 16 anni, si chiamava Rayan Abu Mualla, ed è stato freddato dai militari durante un raid a Qabatiya, a sud di Jenin. Un video mostra il momento in cui i militari aprono il fuoco. Secondo la versione dell’Idf, il ragazzo aveva lanciato un mattone contro i soldati dell’unità di ricognizione della Brigata Paracadutisti. L’altro giovane ucciso si trovava invece a Silat al-Harithiya e aveva 22 anni e il movimento del Jihad palestinese ha confermato che si trattava di un membro del loro gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
