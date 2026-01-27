' Aperi-libri' presentazione dell’ultimo libro di Davide Formenti ' L’equazione di Elsa'

L’evento di giovedì 29 presso il Centro Acquedotto in Corso Isonzo 42 presenta ‘L’equazione di Elsa’, l’ultimo libro di Davide Formenti. Un’occasione per conoscere meglio l’autore e il suo nuovo lavoro in un contesto informale. L’appuntamento è alle ore 18.30, con ingresso libero.

Giovedì 29 alle ore 18.30, presso il Centro Acquedotto in Corso Isonzo 42, verrà presentato l'ultimo libro di Davide Formenti, 'L'equazione di Elsa'. L'autore dialogherà con Cinzia Berveglieri, mentre al termine della presentazione ci sarà un piccolo aperitivo. Un'opera ambientata nel 2044, che intreccia racconti "bizzarri" e fantascienza per esplorare il rapporto tra umanità e intelligenza artificiale, attraverso lo sguardo di una bambina e un misterioso pupazzo cibernetico suo amico.

Il ciclo "Aperilibri" continua e al secondo appuntamento incontreremo Davide Formenti. Parlerà del suo nuovo libro "L'equazione di Elsa", un'opera ambientata nel 2044, che intreccia racconti "bizzarri" e fantascienza per esplorare il rapporto tra umanità e intelligenza artificiale.