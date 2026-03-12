leonardo shopping in gran bretagna

Leonardo, tramite la controllata Leonardo Uk, ha firmato un accordo vincolante per acquisire la società britannica Becrypt. Questa operazione rappresenta un passo importante nel settore della cybersecurity per l'azienda. L'acquisto è stato annunciato recentemente e coinvolge un'azienda con sede nel Regno Unito specializzata in soluzioni di sicurezza informatica. L'operazione è ora in fase di finalizzazione.

Leonardo, attraverso la controllata Leonardo Uk, "ha compiuto un ulteriore passo per rafforzarsi nella cybersecurity con la sigla di un accordo vincolante per l’acquisizione della società britannica Becrypt ". L’operazione – precisa l’azienda – "aumenterà fin da subito il posizionamento di Leonardo in Uk e le difese cyber dei paesi ‘ Five Eyes ’ e consoliderà la forte collaborazione tra Leonardo Uk, il Governo britannico e il National Cyber Security Centre, per proteggere gli ambienti più sensibili del Regno Unito ". L’acquisizione "si basa inoltre sulla fornitura da parte dell’azienda di soluzioni cyber di nuova generazione in Italia, nella Nato e nel più ampio panorama della difesa europea ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

